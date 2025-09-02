© Foto: Rolf Vennenbernd - dpaDeutz wagt den Schritt in die Rüstungsindustrie: Durch die Übernahme von Sobek erhält der Motorenbauer Zugang zu Drohnentechnologien und zu margenstarken Zukunftsmärkten. Die Aktie ist am Dienstagmorgen gefragt. Der Kölner Motorenbauer Deutz treibt mit einem spektakulären Zukauf seinen Konzernumbau voran: Das SDax-Unternehmen übernimmt den Antriebsspezialisten Sobek aus Baden-Württemberg für einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Durch die Transaktion steigt Deutz erstmals in das Verteidigungsgeschäft ein. Dies ist ein strategischer Schritt, der die Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Dieselmotorenmarkt verringern und Zugang zu margenstärkeren Zukunftsfeldern schaffen soll. Sobek …Den vollständigen Artikel lesen ...
