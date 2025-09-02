München (ots) -Am ersten September-Wochenende müssen Autofahrer erneut mit erheblichen Staus rechnen. Vor allem die Rückreisewelle aus den Sommerferien sorgt für volle Autobahnen: In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden jetzt die Ferien, ebenso in mehreren österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig sind viele Späturlauber und Wochenendausflügler unterwegs.Die größte Staugefahr droht Freitagmittag bis -abend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Vor allem rund um die mehr als 1200 Baustellen kann sich die Situation verschärfen, da auch das Sommer-Lkw-Fahrverbot an Samstagen beendet ist und damit auch wieder mehr Schwerverkehr unterwegs sein wird, der für zusätzliche Staubelastung sorgt.Stauautobahnen in Deutschland (beide Richtungen):- Fernstraßen zu Nord- und Ostsee- A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund- A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln- A5 Basel - Karlsruhe - Heidelberg - Frankfurt- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A7 Flensburg - Hamburg- A7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg- A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe- A9 München - Nürnberg - Halle/Leipzig - Berlin- A10 Berliner Ring- A11 Dreieck Uckermark - Berlin- A19 Rostock - Dreieck Wittstock- A24 Pritzwalk - Berlin- A93 Kufstein - Inntaldreieck- A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen- A96 München - Lindau- A99 Umfahrung MünchenUm Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien noch Durchfahrtsverbote. Betroffen sind Gemeinden entlang der A8 München - Salzburg und der A93 Rosenheim - Kufstein.Auch im benachbarten Ausland ist der Rückreiseverkehr spürbar. Auf dem Brenner kann die Sanierung der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen führen und in Tirol gelten ebenfalls Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und Fernpass-Route. Der Mont-Blanc-Tunnel wird saniert, dort ruht zwischen Frankreich und Italien der Verkehr komplett (1.September bis Mitte Dezember).Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6109029