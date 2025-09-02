Unterföhring (ots) -"Die Chefin ist da", sagt Rea Garvey über Shirin David zum Start von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 25. September, auf Joyn und ProSieben. Die zweite Folge läuft am Freitag, 26. September, auf Joyn und in SAT.1.Rea Garvey: "Der Kampfgeist ist extrem angezündet unter uns Coaches. Wir waren alle schon mal bei 'The Voice' und der Ehrgeiz ist immens. Wir wollen das Beste für unsere Talente rausholen. Shirin zum Beispiel kommt rein und sofort weiß jeder - die Chefin ist da. Mit einem Grinsen macht sie klar: Sie zeigt uns, wie's läuft. Und wenn sie richtig gute Laune hat, lässt sie uns vielleicht gnädig eine Chance. Aber nur, weil sie nett sein will. So eine Kampfansage liebe ich! Das ist genau mein Ding. Der Coach-Fight ist eröffnet und wir kämpfen sehr würdig vom Start bis um das letzte Talent in den Blind Auditions!" (lacht)Mit dem Start der Blind Auditions kämpfen die Coaches zur besten Sendezeit immer donnerstags auf ProSieben und Joyn und freitags in SAT.1 und auf Joyn am Buzzer um "The Voice of Germany" 2025.Warum sie die beste Stimme Deutschlands für ihr Team gewinnen? Ob in Staffel 15 von TVOG erstmals Coach-Allianzen gebildet werden? Und welche Rolle die Farben hellblau und schwarz dabei spielen? Das verraten Nico Santos und Michi Beck & Smudo vorab:Nico Santos: "Die Fantas und Rea fighten in den Blinds oft gegeneinander und supporten sich dennoch gegenseitig. Bei Shirin und mir ist das genauso. Sie ist wie eine Schwester für mich, mit der man am meisten Quatsch macht. Wir geben uns gegenseitig sehr viele Props aber haben auch einen sehr ähnlichen Musikgeschmack. Deswegen müssen wir oft um dasselbe Talent buhlen - und da gönnen wir uns nichts! In den Blinds kämpft jeder Coach für sich, es heißt jetzt aber in der neuen Staffel auch Oldschool vs. Newschool oder - wenn man auf unsere Kleidung schaut - TeamBabyblau vs. TeamSchwarz, das ist aber purer Zufall!" (lacht)Michi Beck & Smudo: "'Team himmelblau' mit Shirin und Nico ist harmlos angemalt, aber als Coach-Konkurrenz knallgefährlich. (lachen) Auf den roten Stühlen bilden wir gemeinsam mit Rea aber den erfahrungsstarken Gegenpol - nach zwei Siegen bei TVOG und dem Doppeltitel bei VoiceKids macht uns bei 'The Voice' keiner mehr was vor. Wir starten jetzt in unsere 10. Staffel und sind seit 36 Jahren eine Band - worauf warten wir also? Lasst uns loslegen und 'The Voice of Germany' 2025 in TeamMichiSmudo finden."Welcher Coach führt 2025 eines seiner Talente an die Spitze von "The Voice of Germany"?Die neue Staffel "The Voice of Germany" startet am Donnerstag, 25. September auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. Weiter geht's bereits am Freitag, 26. September, in SAT.1 und kostenlos auf JoynHashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Carina Castrovillariphone:+49 (0) 89 95 07 - 1108email:carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone:+49 (0) 89 95 07 - 1161email:nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat.1.deProSieben / SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/6109021