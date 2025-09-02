München (ots) -Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen, startet im Herbst 2025 seine Aras Connect Tour (https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany) durch Europa. Die Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Verbundene Intelligenz: KI, PLM und die Zukunft der Konnektivität" macht am 14. und 15. Oktober Station in Frankfurt am Main.Das Event bringt Führungskräfte, Technologie-Experten und innovative Unternehmen zusammen, um zu zeigen, wie die Verbindung von Künstlicher Intelligenz (KI), Product Lifecyle Management (PLM) und Digital Thread Unternehmensprozesse in einem dynamischen Geschäftsumfeld neu definiert und sie agiler, effizienter und resilienter macht. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die neuesten Plattform-Entwicklungen, Erfolgsgeschichten von Kunden sowie Strategien zur zukunftssicheren Gestaltung von Entwicklungs- und Betriebsprozessen.Im Rahmen jeder Veranstaltung findet ein spezieller Technical Summit für Ingenieure, Software-Architekten und technische Experten statt - mit ausführlichen technischen Vorträgen, Live-Demos und praxisnahen Sessions mit Aras-Produktmanagern."Da KI einen immer größeren Teil bei der Entwicklung und Unterstützung von Produkten einnimmt, wächst der Bedarf an vernetzten, flexiblen Lösungen weiter", sagte Leon Lauritsen, Europas General Manager bei Aras. "Auf der Aras Connect 2025 zeigen wir, wie Menschen, Prozesse und Daten über den Digital Thread hinweg nahtlos verbunden werden können - und wie Unternehmen diese Verbindung erfolgreich in die Praxis umsetzen."Egal, ob strategischer Austausch oder technischer Deep Dive: Aras Connect 2025 eröffnet Organisationen, die in einer vernetzten Zukunft führend sein möchten, neue Perspektiven und zeigt ihnen konkrete Lösungen auf.Weitere Informationen zur Connect Germany (https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany)- Am 14. und 15. Oktober 2025, im Hilton Frankfurt Airport.- Themen u.a.: "Vom digitalen Produkt zum Shopfloor: Durchgängige Prozessplanung und automatisierte Datenflüsse bei GRAMMER" sowie "Aras Innovator Quick Start: SaaS-Implementierung bei Nicomatic in einer Organisation mit flachen Hierarchien".Hier geht es direkt zur Agenda (https://aras.com/de-de/lp/aras-connect-europe/germany/agenda) und zur Anmeldung (https://events.aras.com/Connect-2025/begin).Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125487/6109020