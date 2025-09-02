Nürnberg (ots) -Die BA bietet gekündigten Arbeitnehmenden Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung, um den Eintritt von Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Dies gelingt umso besser, je früher Betroffene sich mit ihrer Arbeitsagentur in Verbindung setzen. Wer sich rechtzeitig arbeitsuchend meldet, vermeidet zudem finanzielle Nachteile.Endet ein Arbeits- oder außerbetriebliches Ausbildungsverhältnis, ist eine schnelle Arbeitsuchendmeldung wichtig. Um Sperrzeiten zu vermeiden, muss die Meldung spätestens drei Monate vor dem Beschäftigungsende oder bei einer kurzfristigen Kündigung innerhalb von drei Tagen nach Bekanntwerden der Arbeitsagentur vorliegen. Die Meldung kann online (https://sso.arbeitsagentur.de/auth/realms/OCP/protocol/openid-connect/auth?client_id=vermittlung-oalo-ui&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Farbeitslos-melden%2Fauth-redirect&response_type=code&scope=openid&state=227c29aafc2f4b27a93e6d55e18cec23&code_challenge=zARTTRTFzgIk6I6I1-zBZSp1sXzejKyIb4mx9DOix1k&code_challenge_method=S256&acr_values=login-filter%3Dprivatperson&correlation-id=1aad6741-955d-6736-71b0-499035cc8565), telefonisch oder persönlich erfolgen.Während der Dauer der Sperrzeit ruht ansonsten der Anspruch auf finanzielle Leistungen. Bei einer fehlenden oder verspäteten Arbeitsuchend-Meldung verhängt die Agentur für Arbeit eine Sperrzeit von einer WocheIm Jahr 2024 sprach die Bundesagentur für Arbeit im Rechtskreis der Arbeitslosenversicherung rund 813.500 Sperrzeiten aus. Von allen Sperrzeiten entfielen 41,3 Prozent und somit zirka 335.800 Sperrzeiten auf verspätete Arbeitsuchendmeldungen, wodurch die Betroffenen einen Teil ihres Anspruchs auf Arbeitslosengeld verloren haben. Im Vergleich zum Jahr 2023 nahm die Zahl der Sperrzeiten wegen verspäteter Arbeitsuchendmeldungen um 6,1 Prozent bzw. rund 19.200 Sperrzeiten zu.Alle Informationen zum Thema finden sich online auf www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-melden/.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6109019