Die globale Werbeplattform MGID erhält mit Rabia Gündogan Verstärkung für den Sales-Bereich in der DACH-Region. Die Expertin für digitale Werbung steigt als Head of Sales ein und ist für die Vertriebsstrategie von MGID in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich.

Mit Rabia Gündogan setzt MGID auf eine Expertin, die ihre Sales-Expertise im Performance-, Contextual- und Native Advertising von der Pike auf gelernt hat. Bei MGID tritt Rabia mit dem Ziel an, durch den strategischen Aufbau und die Pflege der Beziehungen zu Agenturen und Kunden ein deutliches Wachstum des Kundenstamms und der Einnahmen für die globale Werbeplattform in der DACH-Region zu erzielen. Zentrale Elemente ihres Handelns sind dabei die Anpassung an Marktveränderungen und -trends sowie der Aufbau und die Pflege starker Verbindungen in der Branche. Stationen ihrer Karriere waren u. a. Teads, Outbrain und Seedtag, wo sie ihre Expertise zuletzt als Sales Director unter Beweis stellen konnte.

Swen Büttner, Managing Director Germany von MGID, betont die wachstumsorientierte Bedeutung ihres Neuzugangs: "Mit Rabia holen wir eine erfahrene Vertriebsexpertin ins Team, die über die Jahre eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Marktes für Performance- und Native Advertising gespielt hat. Sie verfügt über ein tiefes Verständnis dafür, wie Sales Funnels innerhalb des komplexen Ökosystems der digitalen Werbung gestaltet und optimiert werden, um Strategien in messbares Wachstum umzusetzen. Ihre bewährte Expertise und ihr unternehmerischer Antrieb werden uns bei der Expansion unserer Präsenz und der Stärkung des MGID-Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr helfen. Wir freuen uns darauf, ihre Erfahrung zu nutzen, um unsere Entwicklung in der DACH-Region voranzutreiben und unseren Kunden und Partnern einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Rabia Gündogan, Head of Sales DACH von MGID, sagt: "Diese neue Rolle hat eine klare Mission: noch mehr Erfolg, nachhaltiges Wachstum und dauerhafte Zufriedenheit für unsere Kunden. Die KI-gestützte Optimierung unserer Produkte und Lösungen ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um unser Werbegeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterzuentwickeln. Indem wir unser gemeinsames Fachwissen, unsere Marktkenntnisse und unseren Innovationsgeist zusammenbringen, wollen wir messbaren Mehrwert schaffen und neue Standards für Spitzenleistungen in der digitalen Werbung setzen."

Der Einstieg von Rabia bei MGID schließt an eine Phase der KI-getriebenen Optimierung der MGID Technologie-Suite an, wobei im ersten Halbjahr 2025 die KI-Lösungen "CPA Tune" und "CTR Guard" eingeführt wurden. CPA Tune ist ein leistungsstarkes, selbstoptimierendes System zur Performance-Optimierung, das maschinelles Lernen nutzt, um die Conversions und Effizienz nativer Werbekampagnen zu steigern. CTR Guard hingegen überwacht Kampagnen hinsichtlich Ad Fatigue, um frische und effektive Werbemittel bereitzustellen.

MGID ist eine globale Werbeplattform, mit der Marken und Publisher über performance-orientierte, KI-getriebene Native Advertising-Lösungen ihre Ziele im offenen Internet erfolgreich erreichen können. Mit einer Technologie-Suite, bei der Datenschutz an erster Stelle steht, spielt MGID hochwertige Werbeanzeigen in markensicheren Umgebungen aus und erreicht monatlich über 1 Milliarde Unique Visitors. Durch Fokussierung auf Performance und das Nutzererlebnis helfen die vielfältigen Werbeformate von MGID darunter Native, Display und Video den Werbetreibenden, messbare Ergebnisse zu erzielen, während Publisher ihre Zielgruppen effektiv monetarisieren können.

MGID hat seinen Hauptsitz in Santa Monica und 18 Standorte weltweit. Das Unternehmen investiert in Technologie, Talente und strategische Partnerschaften und verzeichnet seit fünf Jahren ein zweistelliges YOY-Wachstum. Dabei steigert MGID seine Reichweite in Nord- und Südamerika, Europa und Asien und setzt sich für ein nachhaltiges und profitables Wachstum ein. Das Unternehmen entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um Lösungen für beide Seiten der Supply-Chain hinsichtlich der sich ständig verändernden Herausforderungen des Ökosystems und der digitalen Werbung anzubieten.

