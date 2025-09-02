Hamburg (ots) -Von Nordpol-Skydive bis Antarktis-Durchquerung - Zehn Erlebnisse, die man nur einmal im Leben machtDie neue Ausgabe des Robb Report (#3/2025, ab 4. September im Handel) stellt die zehn außergewöhnlichsten Reisen der Welt vor - maßgeschneiderte Abenteuer, die selbst erfahrene Globetrotter herausfordern. Vom Adrenalinrausch bis zum unberührten Naturparadies: Diese Liste versammelt Erlebnisse, die man nicht vergisst - und die man kaum toppen kann.Das Robb Report Ranking der spektakulärsten Luxusabenteuer:1. Skydive-Dinner am Nordpol - Fallschirmsprung auf das arktische Packeis mit exklusivem Gourmet-Menü im beheizten Speisezelt. (ab 1 Mio. EUR für vier Personen)2. Off-Piste-Ski in sieben Ländern in sieben Tagen - Von Alaska bis Japan per Privatjet und Helikopter zu den besten Pulverschneeabfahrten. (298.000 EUR pro Person)3. Verschollene Ruinen entdecken - Expedition zu bislang unbekannten archäologischen Stätten in Südamerika oder Asien. (85.000 EUR für zwei Personen)4. Camping in der größten Höhle der Welt - Vier Tage in Vietnams legendärer Son-Doong-Höhle mit Open-Air-Kino. (132.000 EUR für vier Personen)5. Reise durch das unbekannte Bhutan - Zugang zu sonst gesperrten Nationalpark-Bereichen und Treffen mit der Königsfamilie. (276.000 EUR für bis zu acht Personen)6. Die Welt der Großkatzen entdecken - 40 Tage auf drei Kontinenten auf der Spur von Tigern, Löwen, Leoparden, Jaguaren, Pumas und Schneeleoparden. (294.000 EUR pro Person)7. Auf den "Tower Butte" klettern - Erklimmen einer unberührten 1600 Meter hohen Sandsteinformation in Arizona mit Übernachtung auf dem Gipfel. (34.000 EUR pro Person)8. Im höchsten Baumwipfel-Camp schlafen - Drei Nächte in 30 Metern Höhe mit Blick auf seltene Vögel und Primaten. (221.000 EUR für vier Personen)9. Quer durch die Antarktis - Winterexpedition im Truck bei -40°C über eine der letzten unbezwungenen Routen. (6 Mio. EUR für sechs Personen)10. Vier Vulkane in 24 Stunden - Extremtour in Nicaragua mit Helikopter-Shuttles zwischen den Gipfeln. (81.000 EUR pro Person)"Die Bucket List Ihres Lebens": Mehr online unter www.robbreport.deÜber den JAHRESZEITEN VERLAGWie kein anderes Medienhaus versteht es der JAHRESZEITEN VERLAG, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstrasse 126,22765 Hamburg,Fon 040/421011-12,E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13146/6109039