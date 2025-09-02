Karlsruhe (ots) -dm erweitert das Gesundheitsangebot mit weiteren Produkten zu Prävention und Diagnostik.Das Sortiment der dm-Marke Mivolis (https://www.dm.de/marken/mivolis?appPageType=searchresult&appQuery=mivolis&wt_mc=sea.google.text.eigenmarke-mivolis&utm_source=goo&utm_medium=pd-sea&utm_campaign=DE_goo_pd-sea_text_pm-mivolis_ao_sa&gad_source=1&gad_campaignid=20946631643&gbraid=0AAAAADjtun_bYPeTd8iSCQ2j45Mk02qrO&gclid=EAIaIQobChMI_IOy3I-UjwMVw2qRBR3C0B-HEAAYASAAEgLbzfD_BwE) wird ab sofort um fünf Selbsttests mit Laboranalyse ergänzt. Damit erweitert Mivolis sein Gesundheitsangebot um eine praktische Lösung für alle, die einfach von zu Hause aus Gewissheit zu einzelnen Gesundheitsaspekten erhalten möchten.Die dm-Gesundheitsmarke Mivolis steht für verlässliche, preiswerte und qualitativ hochwertige Produkte in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden. Mit mehr als 250 Produkten ist die Marke ein zentraler Bestandteil des dm-Gesundheitssortiments und unterstreicht die Kompetenz von dm-drogerie markt in den Bereichen Gesunderhaltung und Prävention.Neu im Sortiment sind Selbsttests mit Laboranalyse, die eine Bestimmung der Vitamin-D- und Vitamin-B12-Werte sowie potenzielle Reaktionen auf ausgewählte Lebensmittel ermöglichen. Zwei weitere Selbsttests ermitteln den Eisen-Gehalt oder messen den Langzeit-Blutzuckerwert. Die Probenentnahme erfolgt unkompliziert von zuhause über eine Punktion des Fingers. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt durch den gesamten Ablauf - von der Aktivierung des Tests im Online-Portal für die Mivolis Selbsttests von Labor Krone bis zum Versand der Probe.Anschließend wird die eingesendete Probe in einem medizinischen Labor in Deutschland ausgewertet. Die Ergebnisse erhalten die Kundinnen und Kunden spätestens fünf Werktage nach Eintreffen der Probe im Labor. Diese können sie im Online-Portal von Labor Krone abrufen und dort alle Informationen zu ihrem Test-Ergebnis einsehen."Die dm-Marke Mivolis ist ein zentraler Bestandteil des dm-Gesundheitssortiments und mit den neuen Mivolis Selbsttests mit Laboranalyse können wir unsere Gesundheitskompetenz weiter unterstreichen", sagt Kerstin Erbe, als dm-Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produktmanagement. "Mit den neuen Selbsttests unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden bei der eigenverantwortlichen Gesundheitsvorsorge. So hat jeder und jede einen einfachen und schnellen Zugang zur Überprüfung einzelner Gesundheitsaspekte."Die Tests für Vitamin D, Vitamin B12 und Lebensmittel-Reaktion sind sowohl in den dm-Märkten als auch im Onlineshop erhältlich. Den Selbsttest für Blutzucker können Kundinnen und Kunden in ausgewählten dm-Märkten und online sowie den für Eisen exklusiv im dm-Onlineshop und in der dm-App kaufen. Kundinnen und Kunden können unter dm.de und in der dm-App prüfen, ob das gewünschte Produkt in ihrem dm-Markt verfügbar ist.Weitere Informationen zu den Mivolis Selbsttests mit Laboranalyse finden Sie unter www.dm.de/mivolis-selbsttests.Pressekontakt:dm-PressestelleTelefon: +49 721 5592 1195dm-pressestelle@arthen-kommunikation.denewsroom.dm.deJan-Henrik MendePressesprecherdm-drogerie marktjan-henrik.mede@dm.deHerbert ArthenPressesprecherdm-drogerie marktherbert.arthen@dm.deOriginal-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50659/6109074