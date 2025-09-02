Losheim am See (ots) -Die X-IT GmbH startet diese Woche eine Informationskampagne zum VSME-Standard. Ziel ist es, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Einstieg ins ESG-Reporting zu erleichtern.Der VSME ("Voluntary Standard for Sustainability Management and ESG-Reporting") entwickelt sich zunehmend zum De-facto-Standard für KMU in Europa. Während große Unternehmen ab 2025 zur Umsetzung der CSRD verpflichtet sind, geraten auch Zulieferer und Mittelständler unter Druck: Sie müssen ESG-Daten an Kunden oder Finanzpartner liefern."Der VSME bietet KMU einen schlanken, praxisnahen Ansatz, um Nachhaltigkeitsanforderungen effizient zu erfüllen. Wir möchten Unternehmen dabei unterstützen, diesen Schritt frühzeitig zu gehen - bevor der Markt sie dazu zwingt", erklärt Timo Klemm, CSMO der X-IT GmbH.Um den Einstieg zu erleichtern, hat X-IT das VSME Playbook 2025 veröffentlicht. Dieses kompakte Handbuch erklärt die wichtigsten Inhalte, zeigt praxisnahe Umsetzungswege und enthält Checklisten zur Selbstbewertung.Das Playbook ist exklusiv online über X-IT erhältlich und wird nach Registrierung zugesendet:Zusätzlich bietet X-IT ein Beratungsangebot:- VSME Quick-Check - Einschätzung der Relevanz- Implementierung in kurzer Zeit- Integration in bestehende Systeme (z. B. SAP, osapiens HUB)Damit verschaffen sich KMU Vorteile in Lieferketten, bei Finanzierungspartnern und in ESG-Ratings wie EcoVadis oder IntegrityNext.Mit über 150 erfolgreich umgesetzten ESG-Projekten und als langjähriger Partner von osapiens bringt die X-IT GmbH die Erfahrung mit, um KMU bei der Einführung des VSME professionell zu begleiten.Über die X-IT GmbHDie X-IT GmbH mit Sitz in Losheim am See ist ein Beratungshaus für digitale Transformation, ESG-Compliance und SAP-Integration. Als Gold-Partner von osapiens unterstützt X-IT Unternehmen in Industrie, Handel und Gesundheitswesen bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.Pressekontakt:X-IT GmbHTimo Klemm, Chief Sales & Marketing OfficerE-Mail: sales@x-it-service.deTelefon: +49 6872 9222 438Web: www.x-it-service.deOriginal-Content von: X-IT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180747/6109073