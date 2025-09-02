Es ist ein ganz bitterer Wochenauftakt für die SMA Solar-Aktie. Nachdem der Kurs des Solartechnikherstellers bereits am Montag um -15% in den Kurskeller crashte, geht es am Dienstagmorgen um weitere -15% bergab. Was steckt hinter dem massiven Abverkauf und wie sollten Anleger darauf reagieren? Dramatische Prognosekorrektur Es ist eine dramatische Wende, die SMA Solar zum Wochenauftakt verkündete. Sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognose für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
