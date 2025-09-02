Tokio (ots/PRNewswire) -Die Stadtverwaltung von Tokio wird das Tokyo Baye SG Project vorstellen, das die Vision von SusHi Tech Tokyo verkörpert: "Verwirklichung einer nachhaltigen Stadt durch fortschrittliche Technologie". Das Projekt ist in der Bay Area angesiedelt und stellt eine Stadt vor, in der Natur und Komfort koexistieren, und blickt dabei 50 bis 100 Jahre in die Zukunft. Mit Hilfe fortschrittlicher Technologie und globaler Reichweite wird Tokio seine Vision vom 5. bis 9. September auf der IFA 2025 in Berlin zusammen mit Tokyo Bay eSG Partners* einem weltweiten Publikum vorstellen.*Tokyo Bay eSG Partners: eine öffentlich-private-akademische Zusammenarbeit, diedie Stadtverwaltung von Tokio mit Unternehmen, Organisationen undForschungseinrichtungen verbindet, die die Vision des Tokyo Bay eSG Projectsteilen.IFA Next AreaTokio wird seine Initiativen in der IFA Next Area präsentieren, einem Zentrum, das sich den Technologien der nächsten Generation widmet. Diese globale Innovationszone vereint Start-ups, Universitäten, Forschungsinstitute und führende Unternehmen, um wegweisende Ideen im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte zu präsentieren.Nach der erfolgreichen Teilnahme an der IFA 2024 wird Tokio erneut mit acht Tokyo Bay eSG Partners zusammenarbeiten, um Japans Innovationen auf der globalen Bühne zu präsentieren.Überblick über die VeranstaltungName: IFA 2025 (Internationale Funkausstellung Berlin)Datum: 5. September (Fr) - 9. September (Di), 2025Veranstaltungsort: Messe Berlin, DeutschlandOrganisator: gfu, IFA Management GmbHWebsite: https://www.ifa-berlin.com/Stand: SusHi Tech Tokyo - Tokyo Bay eSG Project ZoneStellungnahme der Stadtverwaltung von Tokio"Seit unserem Debüt auf der IFA im letzten Jahr haben wir durch den Austausch mit Besuchern und Branchenführern wertvolle Erfahrungen gesammelt. In diesem Jahr werden wir mit acht Tokyo Bay eSG Partners die Präsenz Tokios im Rahmen der Vision "SusHi Tech Tokyo" präsentieren. Jeder Partner bietet einzigartige Technologien und Dienstleistungen an, und an unserem Stand wird es eine Bühne für Präsentationen geben. Wir laden alle Besucher herzlich ein, sich selbst davon zu überzeugen."Informationen zum Tokyo Bay eSG ProjectDas Tokyo Bay eSG Project verfolgt die Vision einer nachhaltigen Stadt, in der Natur und Komfort koexistieren, und stützt sich dabei auf Innovationen aus der Bay Area mit einer Perspektive von 50 bis 100 Jahren. Vor einem Jahrhundert übernahm Eiichi Shibusawa Prinzipien, die den heutigen SDGs ähneln, während Shinpei Goto das Fundament des modernen Tokio schuf. Inspiriert von ihrer langfristigen Vision erweitert das eSG-Konzept die ESG-Prinzipien (Environment, Social, Governance) um einen zukunftsorientierten Ansatz für die Stadtentwicklung Tokios.eSG-Konzept• Ö: Ökologie (Harmonie mit der Natur) / Ökonomie / bahnbrechende Technologie• S: Shibusawa• G: Gehen Sie zu https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2761787/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tokio-prasentiert-nachhaltige-urbane-innovationen-auf-der-ifa-2025-in-berlin-302543402.htmlPressekontakt:PR-Büro für das Tokyo Bay eSG Project,Herr Murakoshi,Tel: +81-80-5047-9438,E-Mail: murakoshi@bootleginc.co.jpOriginal-Content von: Tokyo Bay eSG Project PR Office, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180748/6109147