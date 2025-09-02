Paris (www.anleihencheck.de) - Die neuseeländische Leitwährung erreichte am Mittwoch vergan gener Woche mit nahezu genau 2,0 NZD je Euro das niedrigste Niveau seit Anfang 2010, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Hintergrund: Die Reserve Bank of New Zealand habe zuletzt den Leitzins gesenkt, der aktuell bei 3,0 Prozent liege - dem niedrigsten Niveau seit rund drei Jahren. Zudem hätten die Notenbanker signalisiert, dass noch weitere Stimulierungsmaßnahmen notwendig sein könnten. Die Märkte und die meisten Ökonomen würden nun mit mindestens zwei weiteren Zinssenkungen auf 2,5 Prozent rechnen; einige Marktbeobachter würden es inzwischen aber auch für denkbar halten, dass der Schlüsselzins aufgrund der schwächelnden Wirtschaft bis auf 2,0 Prozent sinke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...