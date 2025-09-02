London (www.anleihencheck.de) - Hinter der Verengung der Investment-Grade-Credit-Spreads stehen starke technische Faktoren (Angebots-/Nachfragedynamik), unerwartet guter Wirtschaftsdaten und Zollentlastungen, so Janus Henderson Investors.Die Zuflüsse in europäische Investment-Grade-Anleihen hätten in diesem Quartal ein Rekordniveau[1] erreicht, was auf die attraktiven Renditen zurückzuführen sei. Entscheidend sei die Anfangsrendite, denn sie bestimme weitgehend den Gesamtertrag bei Fixed Income. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de