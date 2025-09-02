Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Arbeitslosenquote im Euroraum hat sich im Juli leicht verbessert, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Sie sei auf 6,2% von 6,3% im Monat davor gesunken, wie das EU-Statistikamt Eurostat mitgeteilt habe. Demnach seien im Juli 10,8 Mio. Menschen im Währungsraum erwerbslos gewesen. Das seien 170.000 weniger gewesen als im Juni und 161.000 weniger als im Vorjahresmonat. Am höchsten geblieben sei die Arbeitslosenquote im Juli in Spanien mit 10,4%, vor Finnland mit 9,5%. Den niedrigsten Wert im Euroraum würden Malta mit 2,6% und Slowenien (2,9%) ausweisen. (BRD 3,7%). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de