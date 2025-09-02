Das EU-finanzierte Projekt Recirculate hat die erste Entwicklungsphase seines KI- und robotergestützten Demontagesystems für Hochvoltbatterien von E-Autos abgeschlossen. Die Lösung adressiert eine wichtige Herausforderung der Branche: die sichere, automatisierte und effiziente Demontage vom Batteriepack bis zur Zelle. Der Ansatz nutzt Robotik und maschinelles Lernen, um Batterien vom Batteriepack bis zur Zelle zu zerlegen. In der ersten Phase haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
