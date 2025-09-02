Die Ausschreibung zum Aufbau eines Lkw-Ladenetzes entlang deutscher Autobahnen droht laut einem Medienbericht zum Flop zu werden. Grund soll das vom Bund vorgeschriebene "Durchleitungsmodell" sein, das Ladeparkbetreibern an ihren eigenen Lkw-Ladern mehr Stromanbieter-Wettbewerb beschert. Wie das "Handelsblatt" berichtet, beginnt noch diesen Monat die finale Ausschreibungsphase für das angekündigte initiale Lkw-Ladenetz, an dem im Vorfeld Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
