Dienstag, 02.09.2025
Milliardenmarkt Multiple Sklerose: Neue Therapieform könnte alles verändern!
Dow Jones News
02.09.2025 11:51 Uhr
TABELLE/EU-Verbraucherpreise August nach Ländern (Vorabschätzung)

DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise August nach Ländern (Vorabschätzung) 

=== 
          gg Vormonat     gg Vorjahr 
          +/- Prozent    +/- Prozent 
         Aug 25  Jul 25  Aug 25  Jul 25 
Eurozone-20    +0,2  0,0    +2,1  +2,0 
 
Belgien      +1,5  -0,8    +2,6  +2,6 
Deutschland    +0,1  +0,4    +2,1  +1,8 
Estland      +0,9  +0,6    +6,2  +5,6 
Finnland      -0,3  +0,3    +2,2  +1,9 
Frankreich     +0,5  +0,3    +0,8  +0,9 
Griechenland    -0,6  -0,3    +3,1  +3,7 
Irland       +0,3  +0,2    +1,8  +1,6 
Italien      -0,2  -1,0    +1,7  +1,7 
Kroatien      +0,2  +1,2    +4,6  +4,5 
Lettland      -0,2  +0,1    +4,1  +3,9 
Litauen      -0,3  +0,1    +3,6  +3,4 
Luxemburg     +1,2  -0,3    +2,8  +2,6 
Malta       +0,6  +0,5    +2,6  +2,5 
Niederlande    +0,3  +1,0    +2,4  +2,5 
Österreich     +0,3  0,0    +4,1  +3,7 
Portugal      -0,1  -0,4    +2,5  +2,5 
Slowakei      +0,1  +0,2    +4,4  +4,6 
Slowenien      0,0  +0,3    +3,0  +2,9 
Spanien       0,0  -0,4    +2,7  +2,7 
Zypern       +0,7  +0,4    -0,1  +0,1 
===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/mus

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 05:18 ET (09:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
