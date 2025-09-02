© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireMetaplanet stockt weiter auf: Aktionäre haben Milliardenkapital für neue Bitcoin-Käufe durchgewunken.Metaplanet hat von seinen Aktionären grünes Licht für eine massive Kapitalerhöhung erhalten, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. In Tokio stimmten die Anteilseigner der Ausgabe von bis zu 555 Millionen Vorzugsaktien im Wert von rund 3,8 Milliarden US-Dollar zu. Bereits vergangene Woche hatte das Unternehmen Pläne für eine Emission von 130 Milliarden Yen (884,41 Millionen US-Dollar) vorgestellt. Der frühere Hotelbetreiber, der sich zu einem Bitcoin-Treasury-Unternehmen entwickelt hat, verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2027 sollen mehr als 210.000 Bitcoin gehalten werden. Jüngst kaufte …Den vollständigen Artikel lesen ...
