Die Aktie von Nio notiert derzeit bei 6,603 USD. Nach einer Phase der Unsicherheit haben starke Auslieferungszahlen und positive Analystenkommentare den Kurs zuletzt stabilisiert. Anleger warten nun gespannt auf die anstehenden Q2-Ergebnisse, die zeigen sollen, ob das Unternehmen den Sprung Richtung Profitabilität schaffen kann.Rekordauslieferungen als Hoffnungsträger Im August meldete Nio 31.305 ausgelieferte Fahrzeuge - ein Plus von 29 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de