Ausseerland, Salzkammergut (ots) -Wenn sich die Wälder in Gold und Rot kleiden, die klare Bergluft kühler wird und die Seen wie funkelnde Spiegel in der Herbstsonne leuchten, dann ist es Zeit, den Herbst im Ausseerland mit allen Sinnen zu erleben. Hier, im Herzen des steirischen Salzkammerguts, verschmelzen Natur, Genuss und echtes Lebensgefühl zu einer einzigartigen Auszeit.Spüren, was der Herbst schenktEin Spaziergang durch die bunt gefärbten Wälder ist wie ein Streifzug durch ein lebendiges Gemälde. Der Duft von Moos, das Rascheln des Laubes und die frische, klare Luft machen jeden Schritt zum bewussten Erlebnis. Ob eine gemütliche Wanderung rund um den Altausseer See, dessen tiefblaues Wasser so geheimnisvoll glitzert wie Tinte im Sonnenlicht - oder eine Tour zu den Gipfeln des Losers mit Blick auf das weite Tote Gebirge: Überall wartet dieses Gefühl von Freiheit, das nur die Berge schenken können.Besonders eindrucksvoll ist die 6-Seen-Wanderung auf der Tauplitzalm. Auf 1600 Metern Seehöhe führt sie vorbei an spiegelnden Wasserflächen, über weite Almwiesen und hinein in eine Landschaft, die zur Ruhe einlädt. Jeder See hat seinen eigenen Charakter, gemeinsam erzählen sie von Ursprünglichkeit und Stille.Genussmomente, die bleibenDer Herbst im Ausseerland Salzkammergut ist auch kulinarisch ein Fest. Nach einer Wanderung vom Grundlsee (siehe Bild) zum geheimnisvollen Toplitzsee schmeckt ein fangfrischer Saibling so unvergleichlich wie sonst nirgends. Am Ödensee wiederum lockt die Kohlröserlhütte mit regionalen Spezialitäten - vom wärmenden Schmankerl bis hin zum Glas Wein, das den Blick über den See begleitet. Als mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziertes Haus verbindet sie Genuss mit Nachhaltigkeit. Zusätzlich lädt der hauseigene Genussladen zum Verweilen ein: Hier gibt es nicht nur vieles zu entdecken, sondern auch zahlreiche Köstlichkeiten zum Probieren - und natürlich zum Mitnehmen.Doch auch die gehobene Küche hat hier ihren Platz: Ob innovativ-kreativ bei Stefan Haas Fine.Dine, oder bodenständig und regional im Familiengasthof Zauchenwirt - überall wird mit Liebe, Qualität und regionaler Verbundenheit gekocht. Genuss heißt hier nicht nur schmecken, sondern auch entdecken.Erleben und EntspannenWer nach Gipfelmomenten oder ausgedehnten Biketouren Entspannung sucht, findet sie in der GrimmingTherme in Bad Mitterndorf oder im Narzissen Vital Resort in Bad Aussee. Wärme, Wasser und Wohlgefühl verschmelzen dort zu einem Herbstmoment, der Körper und Seele gleichermaßen berührt.Und wer noch tiefer eintauchen möchte, ist mit erfahrenen Wanderführerinnen und Wanderführern unterwegs, um Geheimtipps zu erkunden und auf sicheren Wegen das gewisse Extra an Naturerlebnis zu entdecken.Herbst im Ausseerland Salzkammergut... heißt: durchatmen, aufatmen, tief eintauchen in eine Landschaft, die Herz und Seele berührt. Es ist die Einladung, Natur und Genuss zu verbinden, Stille und Lebendigkeit gleichermaßen zu spüren und sich selbst mitten in dieser einzigartigen Region zu finden. www.ausseerland.atPressekontakt:Tourismusverband Ausseerland SalzkammergutPratergasse 388A-8990 Bad AusseeTel. +43 3622 54040-0Mail: info@ausseerland.atWeb: www.ausseerland.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117232/6109179