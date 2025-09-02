Die Renk-Aktie legte zum Wochenauftakt um fast +7% zu und setzte damit ihre starke Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Gibt es gute Nachrichten vom Getriebehersteller und können Anleger nun mit weiter steigenden Kursen rechnen? Triton raus, neuer Ankeraktionär Die gestrige positive Kursreaktion der Renk-Aktie zeigt, dass die Börse den Abschied des einstigen Großaktionärs Triton begrüßt. Der Finanzinvestor hat vor fünf Jahren die ehemalige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
