Vorstände und Aufsichtsräte, die Aktien vom eigenen Unternehmen kaufen, sind rar. Dabei gehört auch das zu einer guten Kapitalmarktkultur dazu. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass extrem wenige Vorstände und Aufsichtsräte regelmäßig Aktien ihrer eigenen Unternehmen kaufen. Ausreißer sind hier sicher Bawag-CEO Anas (Abuzaakouk) oder auch Uniqa-Vorstandschef Andreas (Brandstetter), die beide substantielle Beteiligungen halten. Ja, ich weiß, Aktienzuteilungen sind auch oft Teil der variablen Vergütung von Vorstandsmitgliedern. Aber hier geht es um die Eigenleistung, mit der die Vorstände und CEOs sowie Aufsichtsräte ihr Committment zum eigenen Unternehmen ausdrücken sollten. Das gehört für mich zu einer guten Kapitalmarktkultur dazu. Warum ich das ...

