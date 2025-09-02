© Foto: Jakub Porzycki - picture allianceDer Krypto-Markt startet wie erwartet holprig in den September, während Anleger auf US-Arbeitsmarktdaten und mögliche Zinssenkungen blicken.Der Krypto-Markt rutscht in das übliche September-Tief, während Händler ihre Positionen vor den am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten abbauen. Bitcoin (BTC) hält sich aktuell leicht im Plus bei 110.245 US-Dollar (+0,52 Prozent), während Altcoins weiter Minuszahlen zeigen. XRP notiert bei 2,8 US-Dollar (-0,45 Prozent), BNB verliert 0,86 Prozent, und Dogecoin (DOGE) zeigt mit einem Rückgang von über 2,4 Prozent die größten Verluste unter den Top-Coins. Besonders an Dynamik verliert auch Ethereum mit einem aktuell Kurs von 4.395 US-Dollar (-1,23 …Den vollständigen Artikel lesen ...
