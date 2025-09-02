Der GDV hat die ihre jährliche Auswertung der Regionalklassen für die Kfz-Versicherung bekannt gegeben. Die Regionalklassen werden aufgrund der Schadenbilanzen in den jeweiligen Zulassungsbezirken errechnet. In der Kfz-Haftpflicht sind mehr als 10 Millionen Autofahrer von einer Änderung betroffen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat die Neuberechnung der Regionalklassen in den 413 deutschen Zulassungsbezirken für die Kfz-Haftpflichtversicherung sowie Voll- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
