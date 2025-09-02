Krypto News: WLFI geht Live und Kurs schießt auf Allzeithoch bei 0,46 $

Mit dem Start von WLFI ist heute ein neuer Coin live gegangen, der bereits in den ersten Minuten nach dem Launch explodierte. Kaum gelistet, schoss der Kurs auf ein Allzeithoch von 0,46 $, bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Das Projekt ist eng mit dem Trump-Umfeld verknüpft und Anleger fragen sich nun, wie es für den Coin von World Liberty Financial weitergehen könnte.

WLFI Kurs schoss direkt nach dem Launch in die Höhe

Innerhalb der letzten 24 Stunden gab es vor allem einen großen Coin-Launch, der viel Aufmerksamkeit im Krypto-Markt auf sich gezogen hat. Die Rede ist natürlich vom Launch der Kryptowährung WLFI des dahinterstehenden Unternehmens World Liberty Financial.

Hierbei handelt es sich um ein DeFi-Krypto-Projekt, das stark mit der Familie Trump verbunden ist. Schon 2024 gegründet, agiert das Projekt als Brücke zwischen DeFi, Stablecoin-Systemen und politischer Marke. Mit WLFI soll es jetzt einen Governance- und Utility-Token geben, der wiederum eng mit dem hauseigenen Stablecoin USD1 verknüpft ist.

Der gestern erfolgte Launch sorgte für einiges an Hype. Auf CoinMarketCap wurde WLFI um 14:00 Uhr gelistet und schoss dann bis 14:05 Uhr schon auf ein Allzeithoch von 0,46 $ in die Höhe. Daraufhin kam es jedoch schnell zu deutlichen Gewinnmitnahmen und der Kurs stabilisierte sich wieder über dem Launch-Level bei 0,20 $. Zwischenzeitlich fiel er auf 0,21 $ zurück und aktuell wird WLFI bei 0,24 $ gehandelt.

Die Marktkapitalisierung beträgt direkt zum Start über 6 Milliarden $. Das ist extrem beachtlich, schließlich katapultiert eine solche Marktkapitalisierung WLFI aus dem Stand auf den 24. Rang der größten Kryptowährungen. Das Handelsvolumen innerhalb der letzten 24 Stunden lag derweil ebenfalls sehr hoch bei 4,75 Milliarden $.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Launch als Erfolg gewertet werden kann und wie es jetzt für WLFI weitergehen wird.

Der Coin-Launch war ein voller Erfolg für Presale-Käufer

Gestern wurden zunächst 20 % der Presale-Allocation unlocked, die zuvor zu einem Kurs von 0,015 $ bis 0,05 $ verkauft worden waren. Dementsprechend ergaben sich für frühe Investoren bereits Buchgewinne von bis zu 16x. Das ist durchaus beachtlich und macht den Launch der Kryptowährung in den Augen vieler Anleger zweifellos zu einem vollen Erfolg.

Zeitgleich sollte man jedoch bedenken, dass bisher eben nur 20 % der insgesamt 55 Milliarden verkauften Coins zirkulieren, während 80 % immer noch gelockt sind. Der Verkaufsdruck könnte in den kommenden Tagen und Wochen also noch einmal deutlich steigen, sobald ein größerer Anteil der bereits verkauften Coins zum Handel freigegeben wird.

We are now live!!!! Our team has always believed in American strength and leadership. With today's @WorldLibertyFi's $WLFI token launch, we're setting a new standard for financial freedom; built on trust, speed, and U.S. values. This is a huge moment for the future of money! pic.twitter.com/40yUOZkG5Q - Eric Trump (@EricTrump) September 1, 2025

Gestützt wurde der Launch natürlich auch durch Börsenlistings auf vielen relevanten Krypto-Börsen wie Binance, OKX und Hyperliquid. Erst dadurch konnte sich ein so immenses Handelsvolumen ergeben, was den Hype um WLFI zweifellos noch weiter befeuert hat.

Nun haben WLFI-Holder ja Mitbestimmungsrechte über die weitere Entwicklung des Projektes, da WLFI ein Governance-Token ist. Ein erstes Proposal wurde bereits eingereicht: Es schlägt vor, 100 % der vom Protokoll und durch Liquiditätsgebühren erzielten Einnahmen für WLFI-Buybacks zu nutzen, die anschließend permanent verbrannt werden sollen. So soll das zirkulierende Angebot nachhaltig reduziert und einer potenziellen Entwertung entgegengewirkt werden. Sollte dieses Proposal angenommen werden, würde dies zweifellos zur Preisstabilität von WLFI beitragen und die Chancen für eine Rallye erhöhen.

NOW: World Liberty Financial community proposes using 100% of protocol-owned liquidity (POL) fees for $WLFI buyback and permanently burning it, to reduce circulating token supply. pic.twitter.com/q4owImHlbP - Cointelegraph (@Cointelegraph) September 1, 2025

Bis jetzt lässt sich noch wenig über die kurstechnische Entwicklung sagen, da der Coin noch nicht einmal 24 Stunden live ist. Bisher scheint die 0,20-$-Marke jedoch als stabiler Support zu fungieren. Sollte der Coin über 0,30 $ steigen, könnte man bereits vom Beginn einer Rallye sprechen.

Ein frühes Investment haben Anleger hier jedoch wahrscheinlich bereits verpasst, da die Marktkapitalisierung nun wie gesagt bereits über 6 Milliarden $ liegt und die Presale-Phase schon vorbei ist. Investoren, die nach solch frühen Investments im Vorverkauf suchen, werden heute eher auf Coins wie SNORT aufmerksam.

SNORT stellt heute eine spannende Investitionsalternative dar

SNORT ist eine junge Kryptowährung, die sich aktuell noch vor ihrem ersten Börsenlisting befindet. Das bedeutet jedoch nicht, dass Anleger heute noch nicht investieren können. Der Kauf ist nur eben nicht über eine Krypto-Börse möglich, sondern ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projekts Snorter.

Dort befindet sich ein Presale-Widget, über das Anleger gerade in den Vorverkauf von SNORT einsteigen können. Im Rahmen dieses Vorverkaufs wird ein Teil des gesamten Supplys an risikofreudige Anleger ausgegeben, die sich einen besonders frühen und günstigen Einstieg sichern wollen. Ein SNORT-Coin kostet hier aktuell nur 0,1031 $, und es kamen bereits über 3,6 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen.

Das Projekt setzt zum einen auf Meme-Coin-Hype und Community-Momentum, zum anderen jedoch auch auf einen eigenen Trading-Bot. Dieser Snorter-Bot soll in der Telegram-App funktionieren und es der Community ermöglichen, Meme-Coins und Altcoins direkt im Chat zu handeln. Dabei baut man auf der Solana Virtual Machine auf, was Trades noch günstiger und schneller machen soll. Falls der Trading-Bot ein Erfolg wird, könnte davon natürlich auch SNORT als native Kryptowährung des Projektes stark profitieren.

