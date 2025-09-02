Milliardär Arthur Hayes enthüllt seinen Favoriten für 100x Gewinne

Viele Krypto-Anleger träumen davon, den Coin zu finden, der sich verhundertfacht und aus 100 US-Dollar 100.000 US-Dollar macht. Laut dem Krypto-Experten und Milliardär Arthur Hayes ist das die Währung, mit der es gelingen kann. Um aus 100 US-Dollar 100.000 US-Dollar zu machen, benötigen Anleger eine Verhundertfachung des Kurses. Im Krypto-Bereich passiert dies tatsächlich immer wieder, sodass viele Investoren versuchen, entsprechende Projekte zu finden, die vor einer rasanten Kursentwicklung stehen.

Arthur Hayes setzt auf Hyperliquid für massive Gewinne

Der bekannte Krypto-Experte und Milliardär Arthur Hayes ist sich sicher, ein solches Projekt gefunden zu haben, das sogar bald um das 126-fache steigen könnte. Konkret geht es dabei um das Token der Kryptobörse Hyperliquid Hype. Dieses könnte laut dem bekannten Krypto-Influencer massiv von dem Boom rund um Stablecoins profitieren, wie Hayes in einem neuen Blogbeitrag argumentierte.

Denn Hayes geht davon aus, dass es zu einer weiteren Entwertung von Fiat-Währungen kommt, die Sparer zwangsläufig zum Kauf von Stablecoins treibt, speziell in Schwellenländern. Laut dem Milliardär wäre der größte Profiteur dieser Entwicklung die Handelsplattform Hyperliquid, die schon jetzt den dezentralen Handel dominiert. Da das Analystenhaus Maelstrom, bei dem Hayes eine wichtige Position ausfüllt, davon ausgeht, dass der Markt für Stablecoins bis 2028 eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen US-Dollar erreicht, erwartet er, dass Hype aufgrund der Marktstellung und der Gebühreneinnahmen mit 41 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Hayes prognostiziert Bitcoin bei einer Million Dollar

Neben Hyperliquid ist Arthur Hayes übrigens auch bullisch für den Bitcoin. So teilte der Milliardär inzwischen mehrmals auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) die These, dass der Bitcoin bis 2028 auf eine Million US-Dollar steigen soll. Dies begründet Hayes damit, dass die USA aufgrund der massiven Schuldenstände weitere Anleihekaufprogramme fahren müssen und dementsprechend die Geldmenge M2 erhöhen.

Da der Preis des Bitcoins mit dieser positiv korreliert, ist davon auszugehen, dass durch das Gelddrucken weitere Kurssteigerungen bei der Mutter aller Kryptowährungen zu erwarten sind. Mit dieser These ist Hayes übrigens keinesfalls alleine. Auch andere bekannte Namen haben in den kommenden Jahren massive Kurssteigerungen für den Bitcoin prognostiziert, darunter etwa der Erfolgsautor Robert Kiyosaki und die Fondsmanager Cathie Wood.

Bitcoin Hyper Presale: Revolution für Bitcoin-Anwendungen

Denn Bitcoin ist die größte und beliebteste aller Kryptowährungen, doch mit Blick auf die Anwendungen sehr limitiert. DeFi ist hier kein Thema und Anleger sind einzig und allein auf Kursgewinne angewiesen, um hier Profit zu erwirtschaften. Allerdings soll sich das durch Bitcoin Hyper ändern. Hierbei handelt es sich um eine Layer-2-Struktur, die auf der Solana Virtual Machine basiert. Über eine eigens entwickelte Bridge wird der Transfer nativer BTC in dieses neue Umfeld möglich gemacht.

Im Zielsystem werden die Coins als synthetische Tokens dargestellt, die innerhalb des Hyper-Ökosystems eingesetzt werden können - sei es für dezentrale Finanzprodukte, Liquiditätspools oder das Bereitstellen von Sicherheiten in Kreditprotokollen. Bitcoin wird also dank Bitcoin Hyper auf ein neues Level gehoben und könnte sogar selbst massiv davon profitieren. Das Interesse an dem Coin zeigt sich aber auch schon jetzt im Presale, wo binnen kurzer Zeit mehrere Millionen US-Dollar an Geldern eingesammelt werden konnten. Inzwischen kommt es angesichts der hohen Nachfrage sogar zu regelmäßigen Preiserhöhungen.

