Solana zeigt Stärke: Kann SOL bis September 250 Dollar erreichen?

Nach dem schwachen August gibt es am Kryptomarkt wieder erste positive Signale. Bitcoin konnte die wichtige 110.000-Dollar-Marke zurückgewinnen, was Anlegern Hoffnung macht, dass die jüngste Korrektur bald überstanden sein könnte. Besonders Solana ($SOL) zeigt aktuell Stärke und hebt sich deutlich vom restlichen Markt ab. Viele Experten sehen darin den Beginn einer neuen Rallye, die Solana schon bald auf neue Höchststände treiben könnte.

Solana dominiert die Top 10 Kryptowährungen

Ein Blick auf die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung macht deutlich, dass Solana aktuell der große Gewinner ist. Während die meisten Coins in den letzten sieben Tagen Verluste eingefahren haben, konnte $SOL um mehr als 8 % zulegen. Damit ist Solana der einzige Top-10-Coin, der sich in dieser Marktphase klar positiv entwickelt.

Bitcoin hat in diesem Zeitraum um 0,35 % zugelegt, während Ethereum um 0,2 % eingebüßt hat. Solana hebt sich hier also deutlich ab. Analysten sind überzeugt, dass die Entwicklung nicht nur eine kurzfristige Gegenbewegung ist, sondern der Auftakt zu einer stärkeren Aufwärtsphase sein könnte. Ein neues Allzeithoch wäre damit nur noch eine Frage der Zeit. Schon im September könnte der Kurs erneut auf 250 Dollar steigen.

Treasury-Käufe und institutionelles Interesse treiben SOL an

Dass institutionelle Käufe eine enorme Wirkung auf die Kryptopreise haben, haben die Beispiele von Bitcoin und Ethereum längst bewiesen. Nachdem Unternehmen wie Strategy oder SharpLink Milliarden in die beiden größten Kryptowährungen gesteckt haben, folgten neue Höchststände. Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass nun auch Solana ins Visier institutioneller Investoren gerät.

Immer mehr Firmen legen sich große Mengen $SOL in ihre Bilanzen und nutzen zusätzlich die Staking-Erträge, um laufende Einnahmen zu generieren. Wenn Unternehmen nun auch Milliarden in Solana investieren, könnte der Kurs sogar schnell in Richtung 300 Dollar steigen. Parallel dazu warten mehrere Solana-Spot-ETF-Anträge bei der US-Börsenaufsicht SEC auf ihre Genehmigung, was zusätzliche Kapitalzuflüsse bringen könnte. Fast 100 Krypto-ETPs stehen derzeit zur Prüfung, wobei Solana einer der meistgenannten Altcoins ist.

Snorter Presale: Revolution im Meme Coin Trading

Wer im hochvolatilen Meme Coin Markt erfolgreich sein will, muss vor allem schnell reagieren können. Genau darauf ist Snorter ausgelegt. Das Projekt bringt einen voll integrierten Trading-Bot auf Telegram, der es Anlegern erlaubt, direkt im Messenger blitzschnell Orders zu platzieren. Neben klassischen Limit Orders bietet Snorter auch Take Profit, Stop Loss und eine Sniper-Funktion, die es ermöglicht, neue Coins sofort nach dem Launch zu handeln.

Der Bot soll nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Sicherheit bieten, indem er Smart-Contract-Codes automatisch scannt und so Scam-Projekte herausfiltert. Schon jetzt sind über 3,6 Millionen Dollar in den Vorverkauf des $SNORT-Tokens geflossen. Analysten sehen enormes Potenzial, dass der Token nach dem Launch ein Vielfaches wert sein könnte, da die Nachfrage nach effizienten Trading-Lösungen stetig steigt. Viele Experten gehen davon aus, dass Snorter das Potenzial hat, den Meme Coin Markt nachhaltig zu prägen.

