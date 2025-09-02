DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CREDIT AGRI. 16/UND. REGS USF2R125CD54 03.09.2025 HZE/EOT
CREDIT AGRI. 21/UND. FLR XS2353099638 03.09.2025 HZE/EOT
