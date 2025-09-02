Le Locle, Schweiz (ots) -Während die Welt 100 Jahre Art Déco feiert, stellt Tissot die SRV vor - einen markanten neuen Zeitmesser, dessen kantige Silhouette und facettiertes Glas die kühne Geometrie dieser Stilepoche widerspiegeln. Die SRV inspiriert sich zwar direkt an einem Modell aus dem Jahr 1975, doch auch dieses Design war eine Neuinterpretation früherer Kreationen von Tissot aus den 1920er-Jahren. Der SRV zollt einem Wendepunkt in der Geschichte Tribut, einer Zeit, als die Frauen begannen, ins Rampenlicht zu treten und Freiheit, Selbstentfaltung und Macht zu ihren eigenen Bedingungen zu erlangen.Mit ihrem facettierten Glas, das wie ein Edelstein geschliffen ist, spiegelt sie die vielfältigen Facetten der Identität einer Frau wider: modern, unabhängig, kontaktfreudig, humorvoll, professionell und nicht durch die Zeit definiert, sondern durch sie befähigt. In einer Welt, die oft Anpassung von uns verlangt, wagt es die Kollektion SRV, ins Rampenlicht zu treten. Sie demonstriert die kühne Weigerung, bescheiden zu sein oder Kompromisse einzugehen, wer wir sind. Jedes Modell dieser Kollektion ist ein Statement mit Charakter. Die sechs Uhren spiegeln die Individualität und Kraft ihrer Trägerin wider.Haben Sie keine Angst zu glänzenMit ihrem Vintage-Flair ist die SRV für Frauen gemacht, die selbstbewusst durch die Welt gehen und jeden Moment mit Anmut genießen. Zwei Modelle sind mit einem Monolink-Edelstahlarmband ausgestattet, das der SRV ihre unverwechselbare Präsenz verleiht. Die konisch zulaufenden Glieder verweisen auf das geformte Gehäuse, während die polierte Oberfläche, die Butterfly-Schließe und das Schnellwechselsystem den Wechsel von einem Stil zum anderen erleichtern. Ob Sie edles Silbergrau oder elegantes Tiefblau bevorzugen, jedes Zifferblatt überzeugt mit mühelosem Chic. Zwei weitere Modelle bereichern das Sortiment mit strahlender Energie: in Grün oder in Rot, jeweils mit passendem Lederband und Zifferblatt mit Sonnenschliff, die das Licht bei jeder Bewegung einfangen.Zwei weitere Ausführungen sind mit Perlmuttzifferblättern ausgestattet, eines in Weiß, umrahmt von einem PVD-Gehäuse in Beigegold, das andere in Schwarz mit PVD-Gehäuse in Gelbgold und vier Diamanten auf dem Zifferblatt, die die Stunden anzeigen. Eine Erinnerung daran, dass Ihre Ziele es verdienen, genauso zu glänzen wie Sie selbst. Mit ihren schwarzen Lederbändern sind diese beiden Varianten unwiderstehlich und kaum zu übersehen. Zusammen bilden diese Uhren eine einzigartige Kollektion, die Selbstbewusstsein verkörpert. Jedes einzelne Modell ist Ausdruck der vielfältigen Möglichkeiten, wie eine Frau in der Welt auftreten kann.Der Antrieb, der ihr Impulse gibtDas Quarzwerk der SRV wurde für Frauen entwickelt, die keine Pausen machen. Es gewährleistet die Präzision, die sie befähigt, mit ihrer ganzen Leidenschaft in die Zukunft zu schreiten. Die End-of-Life-Batterieanzeige der SRV antizipiert ihren nächsten Schritt, sodass sie immer bereit ist. SRV ist nicht nur ein Name, sondern steht für Sapphire Rectangle V: ein facettiertes Saphirglas mit rechteckiger Silhouette, wobei das "V" ein Hinweis auf die Wasserdichtigkeit von 5 bar ist. Jedes Detail ist bewusst gewählt und verdeutlicht den Rhythmus der modernen Frau. Mit einer Wasserdichtigkeit von 5 bar ist die SRV so konzipiert, dass sie sich mit ihr bewegt und jeden Schritt, jeden Meilenstein und jedes Ziel unterstützt, denn hinter jeder unaufhaltsamen Frau steht ein Zeitmesser, der mit ihr Schritt hält.Pressekontakt:Carina NochtPublic Relations TissotThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 20D - 65760 EschbornMobil: +49 170 91 20 944Carina.Nocht@swatchgroup.comOriginal-Content von: Tissot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148436/6109264