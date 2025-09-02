Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass extrem wenige Vorstände und Aufsichtsräte regelmäßig Aktien ihrer eigenen Unternehmen kaufen. Ausreißer sind hier sicher Bawag-CEO Anas (Abuzaakouk) oder auch Uniqa-Vorstandschef Andreas (Brandstetter), die beide substantielle Beteiligungen halten. Ja, ich weiß, Aktienzuteilungen sind auch oft Teil der variablen Vergütung von Vorstandsmitgliedern. Aber hier geht es um die Eigenleistung, mit der die Vorstände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
