Paukenschlag bei Kraft Heinz: Der Ketchup-Hersteller, dessen größter Einzelaktionär seit Langem die Investmentholding des Börsenstars Warren Buffett ist, hat eine Aufspaltung in zwei separate Unternehmen verkündet. Die Aktie legt daher vorbörslich spürbar zu - ganz zur Freude der DER AKTIONÄR-Leser.Durch die Aufspaltung in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen entstehen aus dem bisherigen Unternehmen KraftHeinz die Lebensmittelkonzerne Global Taste Elevation und North American Grocery. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
