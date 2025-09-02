EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

Finexity AG: Finexity AG: Handelsaufnahme im m:access der Börse München am 05. September 2025



02.09.2025 / 12:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Aktien der Finexity AG (ISIN DE000A40ET88 / WKN A40ET8 / Ticker FXT) werden ab dem 05. September 2025 im Mittelstandssegment m:access der Börse München gehandelt.



Zum 01. September 2025 wurden in der Aktienemission insgesamt 70.541 Aktien gezeichnet, davon 6.885 zu einem Ausgabepreis von 42,50EUR pro Aktie und 63.656 zu einem Ausgabepreis von 29,50EUR pro Aktie. Das gesamte Zeichnungsvolumen beträgt 2,17Mio.EUR. Ein Großteil des platzierten Volumens entfiel auf Bestandsaktionäre; zudem beteiligten sich einzelne professionelle Investoren. Die Privatplatzierung läuft weiterhin. Nach Abschluss der Privatplatzierung werden die gezeichneten Aktien zum Handelsregister angemeldet.



Das Listing im m:access unterstützt die Sichtbarkeit der Finexity AG im Kapitalmarkt und begleitet ihre Positionierung als eine bedeutende Handels- und Abwicklungsplattform für tokenisierte Private Market-Investments.



Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung). Diese Ad-hoc-Mitteilung wurde über den elektronischen Informationsverteiler EQS News veröffentlicht.





Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private-Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über registrierten 14.000 Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com





Ende der Insiderinformation



