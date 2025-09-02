Köln (www.fondscheck.de) - Im Juli nahmen die Risiken im globalen Zollstreit durch weitere Einigungen der USA mit großen Handelspartnern tendenziell ab, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Responsible Balanced Fonds (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Zudem hätten positive Daten zur US-Konjunktur sowie besser als erwartete Unternehmensergebnisse zur positiven Stimmung beigetragen. Auf der fiskalpolitischen Seite habe die US-Notenbank in ihrer Sitzung die Zinsen zwar unverändert belassen, jedoch Offenheit für eine künftige Senkung der Leitzinsen signalisiert. Insgesamt habe dies im Juli zu einer erhöhten Risikobereitschaft der Marktteilnehmer und zu einem grundsätzlich freundlichen Marktumfeld geführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
