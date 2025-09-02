© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireDiese Ehe endet als Missverständnis: 10 Jahre nachdem Warren Buffett die Fusion von Kraft und Heinz einfädelte, wollen beide Unternehmen wieder getrennte Wege gehen. Ein Befreiungsschlag für die Aktie?Der Lebensmittelriese Kraft-Heinz will sich in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen aufspalten, um Effizienz zu steigern und den Aktionärswert zu heben. Geplant ist eine klare Trennung der Markenwelten. Das eine Unternehmen - vorläufig "Global Taste Elevation Co." genannt - bündelt Klassiker wie Heinz Ketchup, Philadelphia und Kraft Mac & Cheese. Mit Saucen und Fertigmahlzeiten setzte diese Sparte 2024 rund 15,4 Milliarden US-Dollar um. Das zweite Unternehmen, "North American Grocery …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE