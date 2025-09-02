Das Immobilienberatungsunternehmen Avison Young hat den Verkauf eines Fachmarktzentrums in Hannover erfolgreich begleitet. Käufer ist die Alin Invest, Verkäufer die Unternehmensgruppe Brüder SchlaüDas Fachmarktzentrum verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 4.800 Quadratmeter sowie eine Grundstücksgröße von circa 7.400 Quadratmeter. Züden Mietern zählen unter anderem Schlau, Fressnapf, eine Physiopraxis sowie ein Fitnessstudio. Johann Mikhof, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld