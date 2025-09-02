Köln (ots) -Der TV-Herbst wird königlich: Das neue TV-Format "Johann König findet: ..." und Johann Königs Soloprogramm "Wer Pläne macht, wird ausgelacht" feiern am 06.09.2025 Premiere im WDR Fernsehen.In seiner neuen, im Bonner Pantheon aufgezeichneten TV-Show "Johann König findet: ..." widmet sich der Gastgeber Woche für Woche einem großen Thema - von Mobilität bis Erotik, von Vorurteilen bis Fitness. Mit seiner gewohnt eigensinnigen Perspektive, trockenem Humor und liebevoll bissigen Lebensabsurdität beleuchtet Johann König das Alltägliche auf ganz und gar unalltägliche Art und Weise.Dabei bleibt er nicht allein: Unterstützt wird der Humorarbeiter der Extraklasse von einer hochkarätigen Riege großartiger Gäste - einige bekannt, andere bald. Sie bringen ihre eigenen Erfahrungen, Gedanken und Pointen mit und eröffnen neue, manchmal überraschende Blickwinkel auf das tönende Thema des Abends.So entsteht ein rundes, manchmal herrlich schiefes, in jedem Fall aber sehr lustiges Gesamtbild - ein Abend zwischen Denkanstoß und Comedy-Workout der üblichen Lachmuskelverdächtigen, zwischen absurdem Theater und wahrem Leben. Absolut pointenreich und königlich bekloppt, oder wie Johann es ausdrückt: "Das muss man sich nur immer wieder sagen!"Diese illustren Gäste wird Johann König in seiner neuen Show begrüßen: Torsten Sträter, Michael Mittermeier, Herr Schröder, Helene Bockhorst, Abdelkarim, Tony Bauer, Dave Davis, Nikita Miller, Kristina Bogansky, Teresa Reichl, Zärtlichkeiten mit Freunden, Stefan Waghubinger, Aurel Mertz, Alain Frei, Friedemann Weise, Tutty Tran, Maria Clara Groppler, Hinnerk Köhn, Benedikt Mitmannsgruber, Matilde Keizer, Hendrik Brehmer, Laura Brümmer, Anna Bartling, Hans Thalhammer, Florentine Osche, Maria Ziffy, Yorick Thiede, Ivan Thieme, Josepha Walter.Bevor das neue Format am 06.09.2025 um 23:15 Uhr Premiere im WDR Fernsehen feiert, läuft dort vorher um 21:45 Uhr sein Soloprogramm "Wer Pläne macht, wird ausgelacht".Dies sind die Sendetermine der 6 Folgen von "Johann König findet: ...":Folge 1: 06.09.2025 23:15 Uhr: "Johann König findet: Essen ist was Wunderbares"Folge 2: 15.09.2025 22:15 Uhr: "Johann König findet: Vorurteile sind was Wunderbares"Folge 3: 22.09.2025 22:15 Uhr: "Johann König findet: Kinder sind was Wunderbares"Folge 4: 29.09.2025 22:15 Uhr: "Johann König findet: Mobilität ist was WunderbaresFolge 5: 06.10.2025 22:15 Uhr: "Johann König findet: Fitness ist was WunderbaresFolge 6: 13.10.2025 22:15 Uhr: "Johann König findet: Erotik ist was Wunderbares"Wiederholungen:Folge 1: 08.09.25 um 22:15 UhrFolgen 2-6: Vom 19.09.25 bis 17.10.25 jeweils freitags um 0:00 UhrSoloprogramm "Wer Pläne macht, wird ausgelacht": 08.09.25 um 23 UhrFür akkreditierte Journalist:innen steht "Johann König findet: ..." vorab im Vorführraum der WDR-Presselounge zur Ansicht bereit.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6109305