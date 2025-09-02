Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 41/25
Dienstag, 07.10.
Bitte Programmänderung beachten:
19.45 auslandsjournal - die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff
Israelis und Palästinenser zwischen Trauma und Krieg
Israel 2025
"auslandsjournal - die doku: Wiedersehen in Israel - Kriegstrauma
und die Hoffnung auf Frieden" entfällt
(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)
