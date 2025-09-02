DJ AUKTION/Bundesschätze 2-fach überzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:
Emission 1,90-prozentige Schatzanweisungen mit Laufzeit 16.September2027 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 7,213 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,552 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,0 (2,5) Durchschnittsrendite 1,96% (1,90%) Settlement 4. September 2025
September 02, 2025 06:44 ET (10:44 GMT)
