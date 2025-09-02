Google Forms ist ein praktisches Tool, mit dem sich schnell und unkompliziert Umfragen erstellen lassen. Auch Betrüger:innen haben diese Vorteile inzwischen für sich entdeckt und nutzen sie schamlos aus. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass eine neue, ausgeklügelte Betrugsmasche bekannt wird. Wie Wired berichtet, setzen Cyberkriminelle inzwischen auch auf Google Forms, um an persönliche Daten zu gelangen. Sogar die Stanford-Universität war schon von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n