Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://heid.info/halbjahresberichte.htm
02.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Maschinenfabrik HEID AG
|HEID-Werkstrasse 13
|2000 Stockerau
|Österreich
|Internet:
|http://heid.info/
