Die Versicherungskammer Betriebliche Vorsorge GmbH, zum Konzern Versicherungskammer gehörend, hat nun eine Doppelspitze: Seit 01.09.2025 ist Eva Grenz Geschäftsführerin Vertrieb, während Sebastian Müller als Geschäftsführer Marktfolge tätig ist. Grenz wechselt von der Allianz in das Unternehmen. Seit 01.09.2025 ist Eva Grenz Teil der Geschäftsführung bei der Versicherungskammer Betriebliche Vorsorge GmbH. Das Unternehmen gehört zum Konzern Versicherungskammer. Grenz übernimmt dort die Geschäftsführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact