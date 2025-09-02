Am Dienstag bricht diese Aktie aus dem SDAX um 22 Prozent ein. Das steckt hinter dem Abverkauf, und so kann es laut Charttechnik als auch laut Ansicht der Analysten weitergehen. Die Aktien von SMA Solar sind am Dienstag mit einem Kurseinbruch aus ihrem Erholungstrend der vergangenen Monate gefallen. Nachdem der Wechselrichterhersteller für Solaranlagen am Vorabend nach Börsenschluss seine Ziele senken musste, sackte der Kurs im Xetra-Handel um 22 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
