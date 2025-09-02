© Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAUBS stuft Fresenius Medical Care auf "Verkaufen" herab. Analysten warnen vor einem schwachem US-Markt und abnehmendem Wachstumspotenzial.UBS hat die Aktie von Fresenius Medical Care von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 43,50 Euro auf 38 Euro gesenkt. In einer Mitteilung vom Dienstag begründet die Bank dies mit kurzfristigen Ergebnisrisiken und strukturellen Problemen im US-Dialysemarkt. Die Aktie verlor am Dienstagmorgen 4,8 Prozent. Am 29. August hatte sie noch bei 43,79 Euro geschlossen. Die UBS-Analysten sehen damit ein Abwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent. Zahlreiche Finanzanalysten hatten zuletzt unterschiedliche Einschätzungen zu Fresenius Medical Care …Den vollständigen Artikel lesen ...
