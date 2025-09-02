Über der Frankfurter Börse verdunkeln sich die Wolken. Am Mittag baut der DAX seine Tagesverluste auf gut anderthalb Prozent aus, fast alle Werte notieren unter Vortag. Gewinnmitnahmen werden als Grund genannt, aber auch Druck von den schwach erwarteten US-Börsen. Charttechnisch trübt sich das Bild ebenfalls ein. Was nun kommen könnte. Nachdem in den USA am gestrigen Montag wegen des "Labor Day" nicht gehandelt worden war, zeichnet sich dort heute eine schwächere Eröffnung ab. Zudem hat sich Hedgefonds-Milliardär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär