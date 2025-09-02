Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Mainz Biomed gibt Registrierung von ColoAlert im Vereinigten Königreich bekannt



02.09.2025 / 14:01 CET/CEST

Mainz Biomed gibt Registrierung von ColoAlert im Vereinigten Königreich bekannt BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland - 02. September 2025 - Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder das "Unternehmen"), ein auf Krebsfrüherkennung spezialisiertes Diagnostikunternehmen, gibt bekannt, dass ColoAlert® die offizielle Registrierung der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) abgeschlossen hat und nun für den Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen ist. Dieser Meilenstein folgt auf die Anfang des Jahres bekannt gegebene Technologiepartnerschaft mit EDX Medical Group plc, einem führenden britischen Labor, und ist ein wichtiger Schritt, um den DNA-basierten Darmkrebsscreening-Test ColoAlert von Mainz Biomed für Patienten im ganzen Land zugänglich zu machen. Darmkrebs ist mit jährlich etwa 44.000 neuen Fällen die vierthäufigste Krebsart im Vereinigten Königreich. ColoAlert bietet eine nicht-invasive Lösung für die Darmkrebsvorsorge, indem es Tumor-DNA-Biomarker in Stuhlproben nachweist. Der Test soll das bestehende Darmkrebsscreening-Programm ergänzen, in dem derzeit rund 4 Millionen Menschen im Alter von 50 bis 74 Jahren jährlich dazu berechtigt sind, einen FIT-Test durchzuführen zu lassen. ColoAlert ist eine zusätzliche und leicht zugängliche Option, die zu einer höheren Teilnahme beitragen könnte. "Mit der Registrierung ist ColoAlert nun für den Einsatz im ganz Vereinigten Königreich freigegeben", sagte Guido Baechler, CEO von Mainz Biomed. "Dieser regulatorische Meilenstein ermöglicht es unserem britischen Laborpartner, einer großen Bevölkerungsgruppe einen zuverlässigen und benutzerfreundlichen Test anzubieten, was unser gemeinsames Ziel unterstützt, die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen zu erhöhen und letztendlich mehr Leben zu retten." Die Registrierung von ColoAlert im Vereinigten Königreich unterstreicht das Engagement von Mainz Biomed, den Zugang zu innovativer Diagnostik für die Krebsfrüherkennung zu erweitern. Indem das Unternehmen Gesundheitsdienstleistern und Patienten ein zusätzliches Instrument zur Prävention von Darmkrebs an die Hand gibt, treibt es seine Mission weiter voran, eine der weltweit führenden Ursachen für krebsbedingte Todesfälle zu bekämpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/ Folgen Sie uns, um auf dem neuesten Stand zu bleiben: LinkedIn

X (Previously Twitter)

Facebook Über Mainz Biomed NV Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook . Für Presseanfragen zu Mainz Biomed wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Maximilian Schur / Simone Neeten

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com Zukunftsgerichtete Aussagen Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 31. März 2025. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.



