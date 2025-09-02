Köln (ots) -Auf in den Sherwood Forest! Unzählige Male wurde die Geschichte des Volkshelden Robin Hood schon auf der Kinoleinwand erzählt. Jetzt bringt die grandiose Comedienne Martina Hill ihre ganz eigene Version live auf die Bühne. Gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester lädt sie am Freitag, 12. September 2025, um 20:00 Uhr ins Kölner Funkhaus am Wallrafplatz zu einem einmaligen Musik- und Comedy-Abenteuer.Martina Hill schlüpft in ihre bekannten, wandelbaren Rollen und sorgt für jede Menge Situationskomik. Das Publikum ist dabei mittendrin: Es wird aktiv ins Geschehen eingebunden und liefert live die passenden Geräusche - vom Rascheln der Bäume bis zum tosenden Jubel.Musikalisch liefert das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Gordon Hamilton den passenden Soundtrack. Auf dem Programm stehen unter anderem Mary Alwyns "Men of Sherwood Forest", Michael Kamens "Robin Hood", Erich Wolfgang Korngolds "Robin Hoods Abenteuer" und Ralph Vaughan Williams' "Greensleeves".Tickets & LivestreamDie letzten Tickets für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis sind jetzt erhältlich unter konzerte.wdr.de (https://dtsinhousesales2.derticketservice.de/wdr.webshop/webticket/seatmap?eventId=1526) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wer nicht live in Köln dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Konzert bequem von zuhause aus zu erleben: im kostenlosen YouTube-Livestream auf ARD Klassik (https://www.youtube.com/wdrklassik).Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6109387