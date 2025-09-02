Die MIT-Forscherin Marzyeh Ghassemi sieht im Einsatz von KI viele Gefahren für das Wohl der Patient:innen - hat aber auch die Hoffnung, dass diskriminierende Muster dadurch endlich ein Ende finden. Mit ihrer Forschung am MIT hat Marzyeh Ghassemi unter anderem gezeigt, wie leicht schon kleine Tippfehler die medizinischen Empfehlungen von KI-Systemen beeinflussen können. In einem Interview mit The Boston Globe sagte sie jetzt, dass sie neben den bestehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
