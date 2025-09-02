NEW YORK/LONDON/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Bezahldienst Klarna geht nun doch an der Wall Street an die Börse. Dabei wollen mehrere Anteilseigner und Klarna selbst insgesamt gut 34,3 Millionen Anteile zu einem Stückpreis von 35 bis 37 US-Dollar veräußern, wie Klarna am Dienstag in London mitteilte. Insgesamt sollen damit bis zu 1,27 Milliarden US-Dollar zusammenkommen. Sollte das Unternehmen diesen Höchstpreis erzielen, würde es insgesamt mit rund 14 Milliarden Dollar (etwa 12 Mrd Euro) bewertet.

In einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 war Klarna Medienberichten zufolge noch mit mehr als 45 Milliarden Dollar bewertet worden. Den Börsengang hatte Klarna bereits im März angekündigt, ihn aber wegen des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikts und der damit verbundenen Turbulenzen an den Börsen jedoch verschoben.

Der Großteil der angebotenen Aktien gehört mit 28,8 Millionen Stück mehreren Aktionären, darunter Managern sowie den Investoren Sequoia Capital und Heartland. Klarna selbst bietet im Zuge des Börsengangs nur knapp 5,6 Millionen Anteilsscheine an. Die Altaktionäre könnten bei hoher Nachfrage noch einmal gut 5 Millionen Aktien drauflegen.

Im vergangenen Jahr steigerte Klarna seinen Umsatz um 24 Prozent auf gut 2,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 21 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 244 Millionen ein Jahr zuvor. Im ersten Halbjahr 2025 steckte das Unternehmen jedoch wieder mit 153 Millionen Dollar in den roten Zahlen.

Klarna wurde in Stockholm gegründet und startete unter anderem mit dem Angebot, das Bezahlen im Online-Handel durch den Kauf auf Rechnung zu vereinfachen. Die Firma war auch ein Vorreiter des Modells "kaufe jetzt, zahle später". Geld macht Klarna etwa mit Zinsen bei Ratenzahlungen. Zum Stichtag Ende vergangenen Jahres kam Klarna auf 93 Millionen aktive Kunden./stw/stk/jha/