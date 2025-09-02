© Foto: manaemedia - picture allianceUm fast 50 Prozent ist die Aktie von Bloom Energy im vergangenen Monat gestiegen. Das nutzen jetzt Insider, die massiv Kasse machen. Ein Warnsignal für Anleger! Wasserstoff-Rallye: Bloom Energy hat sie alle in den Schatten gestellt Wasserstoffwerte konnten in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Der rasant wachsende Energiebedarf von KI-Datenzentren weckt die Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger, dass die Technologie eine wichtige Rolle bei der zuverlässigen Versorgung mit Elektrizität spielen könnte. Von der jüngsten Rallye profitierten sogar Kapitalvernichter wie Plug Power und Nel. Doch der heimliche Star war mit einem Plus von 138,4 Prozent in diesem Jahr Bloom Energy. Gegenüber …Den vollständigen Artikel lesen ...
