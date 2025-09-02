Die indonesische E-Commerce-Plattform Bukalapak ist an der Börse derzeit kaum im Rampenlicht - und das, obwohl sie zu den größten digitalen Handelsunternehmen des Landes gehört. Nach dem Hype während der Corona-Zeit, als die Aktie zwischenzeitlich ein Vielfaches höher notierte, scheint sie in Vergessenheit geraten zu sein. Doch ein genauer Blick zeigt: Bukalapak ist heute finanziell stabiler als je zuvor und könnte Anlegern eine interessante Chance bieten. Ein Geschäftsmodell abseits der typischen E-Commerce-Giganten Bukalapak unterscheidet sich von Konkurrenten wie Shopee (Sea Group) durch seinen besonderen Ansatz. Während Shopee vor allem die urbane, technikaffine Mittelschicht anspricht, richtet sich Bukalapak gezielt an kleinere stationäre Händler und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 investresearch.net